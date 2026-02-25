عاجل/ في اطار حملة الضغط: عقوبات أميركية جديدة على إيران..

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات جديدة تستهدف إيران، في مواصلة لحملة “الضغوط القصوى” عشية جولة محادثات جديدة بين الجانبين في جنيف.

وهدد الرئيس دونالد ترامب مرارا بشن ضربات عسكرية على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق معها.

وتستهدف أحدث العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية أكثر من 30 فردا وكيانا وسفينة تُسهّل “مبيعات النفط الإيرانية غير المشروعة” وإنتاج الأسلحة.

وقالت وزارة الخزانة إنها تستهدف السفن التي تعمل “ضمن أسطول الظل الإيراني والتي تنقل النفط الإيراني ومنتجاته إلى أسواق خارجية” لضرب مصادر دخل السلطات.

وأورد وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان “تستغل إيران الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع، وغسل العائدات، وشراء مكونات لبرامج أسلحتها النووية والتقليدية، ودعم وكلائها الإرهابيين”.

وتعهد بمواصلة “ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران لاستهداف قدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب”.

في خطابه عن حال الاتحاد مساء الثلاثاء، اتهم ترامب طهران بأن لديها “طموحات نووية شريرة”.

ورغم ذلك، رأى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، “أفقا واعدا” للمحادثات بين الجانبين.

“سكاي نيوز”