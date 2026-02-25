عاجل/ جبهة الخلاص الوطني تصدر بيان هام..

عبرت جبهة الخلاص الوطني اليوم، الأربعاء، عن رفضها للأحكام الصادرة بسجن القياديين بحركة النهضة نور الدين البحيري ومنذر الونيسي، ووصفتها بأنها صادمة.

جاء ذلك في بيان للجبهة عقب صدور حكم ابتدائي عن المحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء، يقضي بسجن كل من وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري (موقوف) ووزير الصحة الأسبق منذر الونيسي (موقوف) لـ4 سنوات.

وتجدر الاشارة الى ان الحكم ابتدائي قابل للطعن، صدر على خلفية وفاة رجل الأعمال والبرلماني التونسي الجيلاني الدبوسي، الذي توفي في 7 ماي 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن .

والدبوسي، كان موقوفا منذ 7 أكتوبر 2011، بتهم تتعلق بـ”الفساد واختلاس ومحسوبية”.

وخلال تلك الفترة، كان البحيري والونيسي يتوليان منصبهما الوزاريين، وسبق لهما نفي أي علاقة لهما بوفاته.

وعبرت الجبهة عن رفضها لمحاكمة البحيري والونيسي، مدعية أن المحاكمة “افتقدت إلى شروط النزاهة والحياد”.

ووصفت الأحكام الصادرة بحقيهما بأنها “صادمة وفاقدة للمشروعية الأخلاقيّة والقانونية”.

وأشارت الجبهة، إلى أن “المحاكمة شهدت خروقات جسيمة من بينها الإصرار على إصدار الحكم في آجال استعجالية غير مسبوقة في القضايا الجنائية”.

وتابعت: “كما رفضت المحكمة النظر في طلبات أساسية للدفاع، من بينها سماع شهود وطلبات طبية تتعلق بالموقوفين، إلى جانب حرمان المتهمين من حق الدفاع الكامل والمحامين من حقهم في الدفاع”.

وطالبت بـ”محاكمة عادلة تتوفر فيها كل ضمانات الدفاع”.

وأعربت عن تضامنها مع البحيري والونيسي، “وكل المستهدفين بالقضايا السياسية”.