عاجل/ بتهمة غسيل الأموال: فتح بحث تحقيقي ضد هؤلاء..

2026/02/25 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد المحامين سمير ديلو ورمزي بن دية ومحسن السحباني وشركة المحاماة الشركاء فيها، من أجل جريمة غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والمتأتي من التهرب الضريبي وجرائم جبائية أخرى بناء على محضر فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي.

وقد قرر قاضي التحقيق المتعهد، كإجراء احترازي، تجميد الأملاك والحسابات البنكية الراجعة للمظنون فيهم، في انتظار استكمال باقي الأعمال الاستقرائية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

