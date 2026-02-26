مقابلات الجولة 22 من الرابطة المحترفة الاولى: البرنامج وتعيينات الحكام..#خبر_عاجل

عاجل/ رسميا..نحو توريد أغنام لعيد الاضحى وهذه التفاصيل..

2026/02/26 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

تجرى مقابلات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على 3 دفعات أيام الجمعة 27 والسبت 28 فيفري الجاري والاحد 1 مارس القادم، انطلاقا من الساعة (13.00) وفي ما يلي تعيينات الحكام :

الجمعة 27 فيفري 2026

ملعب الشاذلي زويتن: شبيبة العمران – اتحاد بن قردان:

الحكم: اسامة بن اسحاق – حكم الفار: حسني النايلي

المركب الرياضي بجرجيس: ترجي جرجيس – الشبيبة القيروانية

الحكم: حسام بن ساسي – حكم الفار: نضال اللطيف

السبت 28 فيفري 2026

ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – الملعب التونسي

الحكم: باديس بن صالح – حكم الفار: محمد علي قروية

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري

الحكم: وليد المنصري – حكم الفار: أمير العيادي

الملعب الاولمبي بسوسة: النجم الساحلي – مستقبل سليمان

الحكم: سيف الورتاني – حكم الفار: هيثم الطرابلسي

الاحد 1 مارس 2026

ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الافريقي – نجم المتلوي

الحكم: أيمن نصري – حكم الفار: أيمن الفقير

ملعب بوجمعة الكميتي باجة: الاولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي

الحكم: محرز المالكي – حكم الفار: حمزة جعيّد

ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – مستقبل قابس

الحكم: باسم بالعيد – حكم الفار: مجدي بلاغة

