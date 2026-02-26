مقابلات الجولة 22 من الرابطة المحترفة الاولى: البرنامج وتعيينات الحكام..#خبر_عاجل

تجرى مقابلات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على 3 دفعات أيام الجمعة 27 والسبت 28 فيفري الجاري والاحد 1 مارس القادم، انطلاقا من الساعة (13.00) وفي ما يلي تعيينات الحكام :
الجمعة 27 فيفري 2026
ملعب الشاذلي زويتن: شبيبة العمران – اتحاد بن قردان:
الحكم: اسامة بن اسحاق – حكم الفار: حسني النايلي
المركب الرياضي بجرجيس: ترجي جرجيس – الشبيبة القيروانية
الحكم: حسام بن ساسي – حكم الفار: نضال اللطيف
السبت 28 فيفري 2026
ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – الملعب التونسي
الحكم: باديس بن صالح – حكم الفار: محمد علي قروية
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت: النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري
الحكم: وليد المنصري – حكم الفار: أمير العيادي
الملعب الاولمبي بسوسة: النجم الساحلي – مستقبل سليمان
الحكم: سيف الورتاني – حكم الفار: هيثم الطرابلسي
الاحد 1 مارس 2026
ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الافريقي – نجم المتلوي
الحكم: أيمن نصري – حكم الفار: أيمن الفقير
ملعب بوجمعة الكميتي باجة: الاولمبي الباجي – الترجي الرياضي التونسي
الحكم: محرز المالكي – حكم الفار: حمزة جعيّد
ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – مستقبل قابس
الحكم: باسم بالعيد – حكم الفار: مجدي بلاغة