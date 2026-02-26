بلدية تونس توجه نداء عاجل لهؤلاء..

عاجل/ رسميا..نحو توريد أغنام لعيد الاضحى وهذه التفاصيل..

2026/02/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعت بلدية تونس كافة أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات المرطبات الى الالتزام الفوري بجملة من الإجراءات حفاظًا على نظافة المدينة وصحة المواطنين والزوار وتجنبًا للتتبعات الإدارية والقانونية في حال الإخلال

وتتمثل هذه الاجراءات وفق بلاغ لبلدية تونس نشرته اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على منصة “فايسبوك”، في ضرورة إبرام اتفاقية رفع الفضلات مع البلدية و المحافظة على نظافة المحيط بالمحل وعدم إلقاء الفضلات بشكل عشوائي فضلا عن احترام التراتيب البلدية المتعلقة بحفظ الصحة العامة والبيئة.

وقد دعت البلدية الى الالتزام بهذه الإجراءات على اثر الزيارات التفقدية الليلية الميدانية التي قامت بها التفقدية العامة مرفوقة بأعوان حفظ الصحة

وتندرج هذه الزيارات ، في إطار حرص بلدية تونس على تعزيز النظافة العامة والمحافظة على البيئة وجمالية المدينة واستنادًا إلى التراتيب والتوصيات المتعلقة بالمحلات المفتوحة للعموم من المقاهي و المطاعم و محلات صنع وبيع المرطبات وغيرها.

