“بنة زمان” في دبارة اليوم الثامن من شهر رمضان..

تتميز طاولة اليوم الخميس 26 فيفري 2026 الموافق لثامن أيام شهر رمضان بتنوع يجمع بين “الكمونية” الصامتة (المركزة) و”القلاية” الخفيفة، مع حضور ملك السفرة الرمضانية “البريك”.

1. الافتتاحية: شوربة لسان عصفور بالدجاج

الوصف: شوربة دافئة وخفيفة على المعدة بعد صيام النهار.

السر التونسي: حمّري قطع الدجاج مع البصل والقليل من الكركم والتابل، ثم أضيفي ملعقة طماطم مصبرة واتركيها “تتقلى” قليلاً قبل إضافة الماء. أضيفي لسان العصفور في النصف الثاني من الطبخ مع رشة معدنوس وكرفس في النهاية.

2. السلطة: سلطة خضراء تونسية

المكونات: طماطم، خيار، بصل، فلفل أخضر، تفاح (اختياري للنكهة)، ونعناع جاف.

اللمسة: تقطع المكونات مكعبات صغيرة جداً، وتتبل بزيت الزيتون والليمون فقط لتعطي انتعاشاً يكسر دسامة الأطباق الرئيسية.

3. المقبلات: بريكة “بالعظمة” والتن

الوصف: لا تكتمل الطاولة بدون قرمشة البريك.

الحشو: بطاطا مسلوقة ومهروسة، معدنوس مفروم، بصل، تن (تونة)، وجبن “سيسيليان” أو موزاريلا، مع بيضة كاملة في الوسط. تُقلى في زيت ساخن وتُقدم مع عصرة قارص (ليمون).

4. الأطباق الرئيسية: ثنائية “الكمونية” و”القلاية”

يُفضل في رمضان تقديم كميات معتدلة من الصنفين لإرضاء كافة الأذواق:

كمونية علوش (أو بقري):

تقلية اللحم والكبدة مع البصل والثوم والزيت.

إضافة الفلفل الأحمر والتابل وتركها تتجمر (تقف على زيتها).

ملاحظة رمضانية: لا تنسي رشة الكمون في القفلة (آخر دقيقة) لتبقى الرائحة فواحة دون مرارة.

قلاية تونسية باللحم:

طبق سريع ولذيذ، يُقلى اللحم المقطع صغيراً في الزيت مع الملح والفلفل الأكحل والكركم.

يُضاف الفلفل الأخضر المقطع في النهاية ليذبل قليلاً، وتُقدم “شايحة” بجانب الكمونية.

5. التحلية (السهرية): كنافة بالقشطة والفاكهة

بعد صلاة التراويح، يحلو السمر مع الكنافة البيتية:

التحضير: طبقتان من الكنافة المحمصة بالسمن، يتوسطهما طبقة غنية من القشطة المطبوخة (أو الكريمة البيضاء).

الشحور: يجب أن يكون القطر ثقيلاً وبارداً، يُصب فوق الكنافة الساخنة فور خروجها من الفرن.

الزينة: فستق حلبي أو لوز مهروش مع كأس “تاي” بالنعناع.