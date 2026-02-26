في قضية غسيل وتبييض أموال..هذا ما قرره القضاء في حق هؤلاء..#خبر_عاجل

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الخميس 26 فيفري 2026 ، تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل ومتهمين اخرين لجلسة 12 مارس المقبل، بخصوص ملف القضية المتعلق بتبييض الأموال وفق ما أكده مصدر قضائي لاذاعة ديوان أف أم.

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية الثالثة للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برياض بن فضل على معنى قانون غسيل وتبييض الأموال وذلك على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي في اقتناء أملاك مصادرة ليتم لاحقا اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.