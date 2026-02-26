عاجل/ أرقام مفزعة لحصيلة المراقبة الاقتصادية للأسبوع الأول من شهر رمضان..

افادت وزارة التجارة في بلاغ لها اليوم الخميس انه في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان 2026، وحرصا على حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان شفافية المعاملات الاقتصادية وانتظامية التزويد، واصلت مصالح المراقبة الاقتصادية تدخلاتها الميدانية المكثفة بكامل جهات البلاد

وقد أسفرت تدخلات فرق المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 رمضان عن النتائج التالية:

✅ نتائج المراقبة بصفة عامة :

🔍عدد الزيارات الرقابية: 24892

🔴عدد المخالفات: 4980 مخالفة اقتصادية

🔼نسبة تطور بلغت حوالي (%4,2) مقارنة بنفس الفترة من شهر رمضان 2025 (4779 مخالفة اقتصادية)

✅ طبيعة المخالفات المسجلة

✔1752 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية،

✔2387 مخالفة في شفافية المعاملات،

✔69 مخالفات في التلاعب بالدعم

✔ 772 مخالفة أخرى في الجودة والميتورولوجيا وبقية المجالات،

✅توزيع المخالفات حسب القطاعات :

2817 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة،

✔ 1503 مخالفة في المواد الغذائية العامة ،

✔ 380 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي

✔ 280 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة

✅أهم المحجوزات:

كما أسفرت العمليات الرقابية عن حجز كميات هامة من المواد الاستهلاكية التالية:

✔77 طنا من مشتقات حبوب مدعمة

✔6,7 طنا من الخضر والغلال منها 1,4طنا من منتوج الموز

✔17965 بيضة

✔13403 لترا من الزيت النباتي المدعم

✔144 لترا من الحليب

✔840 علبة مصبرات الطماطم

✔13طنا من السكر

✔3618 علبة تبغ

✅الشكايات الواردة :

☎️عدد الشكايات الواردة عبر الخط الأخضر: 100شكاية بنسبة زيادة قدرها 14,9 %بالمقارنة مع سنة 2025

✔طبيعة الشكايات : الترفيع في الاسعار بقطاعات اللحوم البيضاء و اللحوم الحمراء والأسماك والزيت المدعم والخضر والغلال.

✔ تمت معالجة 80% من الشكايات الواردة.