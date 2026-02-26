الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة التاسعة عشرة

في ما يلي تعيينات حكام الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام يومي الجمعة 27 والسبت 28 فيفري الجاري انطلاقا من الساعة (13.00):
المجموعة الاولى:
الجمعة 27 فيفري 2026:
ملعب الرقبي بمساكن: هلال مساكن – مكارم المهدية
الحكم: انور العكروتي
السبت 28 فيفري 2026:
ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – اتحاد تطاوين
الحكم: احمد الذوادي
ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – سبورتينغ بن عروس
الحكم: حمزة المسيليني
ملعب الشابة: الهلال الشابي – الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: خالد قويدر
ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – أمل حمام سوسة
الحكم: نضال اللطيف
ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي حمام الانف
الحكم: حمزة جعيّد
ملعب عقارب: كوكب عقارب – محيط قرقنة
الحكم: حسام بولعراس
المجموعة الثانية:
الجمعة 27 فيفري 2026:
ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – النادي القربي
الحكم: وليد الهذلي
ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – جندوبة الرياضية
الحكم: سفيان الورتاني
ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – قوافل قفصة
الحكم: وائل مصباحي
ملعب جلمة: نسر جلمة – امل بوشمة
الحكم: امين الفقير
ملعب القصرين: مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين
الحكم: سفيان جبارة
ملعب قابس: الملعب القابسي – اولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: رضوان بالواعر- حكم الفار:
ملعب الرديف: هلال الرديف – جمعية اريانة
الحكم: رامي المهدوي