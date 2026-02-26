انطلاق العمل بمنظومة التسجيل الرقمي للمرضى بمعهد صالح عزيز

أعلن معهد صالح عزيز، المختص في علاج الأمراض السرطانية، اليوم الخميس، عن انطلاق العمل بمنظومة التسجيل الرقمي للمرضى، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقليص فترات الانتظار داخل المؤسسة الصحية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار مساعي المعهد إلى تحديث خدماته الإدارية واعتماد حلول رقمية تواكب تطلعات المرضى، خاصة في مؤسسة تستقبل يوميا عددا هاما من المرضى في مسار علاجي يتطلب تنظيما دقيقا وسرعة في التعهد.

وأوضح معهد صالح عزيز، في فيديو نشره على صفحته الرسمية فيسبوك، أنه تم تركيز آلة مخصّصة للتسجيل الذاتي تمكّن المرضى من إتمام إجراءاتهم الإدارية بسرعة أكبر، بما يخفف الضغط أمام شبابيك الاستقبال ويوفّر الوقت للمرضى ومرافقيهم.

وتتمّ عملية التسجيل عبر مراحل بسيطة حيث يتم تسليم المريض من قبل الطبيب وبعد استكمال العيادة، بطاقة موعد تتضمّن رمزا إلكترونيا (QR Code). وعند حلول موعده الطبي، يتوجّه مباشرة إلى آلة التسجيل، حيث يقوم بمسح الرمز الإلكتروني، أو إدخال رقم الملف (Index) المدوّن على البطاقة في حال تعذّر مسح الرمز واثر ذلك يتحصّل المريض على وصل (تذكرة) يتضمّن المعاليم المالية المستوجب خلاصها حسب منظومة العلاج المعتمدة، ثم يتوجّه إلى الشباك لاستخراج ملفه الطبي الذي سيُعتمد خلال الفحص الطبي.

وأشار المعهد إلى أنه في حال وجود اكتظاظ أمام آلة التسجيل، يمكن للمرضى الاتصال بالناظرة العامة، التي يوجد مكتبها بالقرب من الآلة، لتقديم المساعدة اللازمة وضمان سلاسة العملية.

ولمزيد من المعلومات، وضع المعهد على ذمة العموم الرقم الهاتفي 71150740، إضافة إلى البريد الإلكتروني: institutsalahaziez@rns.tn