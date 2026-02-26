الأرق المزمن يخفي عدة أمراض جسدية ونفسية..مختص يحذر وينصح..

أكد الدكتور المختص في طب النوم محمد التركي أن الأرق المزمن (الذي يتواصل من ثلاثة أشهر فما فوق) يُخفي العديد من الأمراض الجسدية والنفسية.

وشدد محمد التركي، على ضرورة الاستعانة بالاطباء المختصين للقيام بالتحاليل وصور الأشعة اللازمة من أجل اكتشاف المرض المسبّب لهذا الأرق والخضوع إلى العلاج المناسب قبل أن يتحول الوضع الصحي لما هو أسوأ.

وأضاف أن العديد من الأمراض النفسية تسبب الأرق مثل الاكتئاب و اضطرابات القلق والفصام والاضطرابات الذهانية وغيرها وهو ما يجعل مسألة مراجعة الطبيب النفسي من الأمور المستعجلة حتى لا تتضاعف مخاطر هذه الأمراض النفسية ولا تتسبب في أمراض جسدية أخرى يمكن تجنبها.

ودعا المختص الى تجنب استعمال الأدوية المساعدة على النوم للتخلّص من الأرق خاصة وأنها تسبب الإدمان مؤكدا أن الطبيب لا يصفها عادة إلا في الحالات القصوى وذلك باعتماد بروتوكول صحي محدّد.

في المقابل، أكد المختص أن استعمال الأدوية المساعدة على النوم المصنوعة من مواد طبيعية لا يشكل اي خطورة على صحة الإنسان الذي يعاني من الأرق الوقتي المقتصرعلى بضعة أيام.

وأشار الدكتور المختص في طب النوم إلى أن الأرق يعد مشكلا صحيا عالميا متزايدا حيث أن 40 في المائة من الأشخاص يعانون من الأرق الوقتي حول العالم و أكثر من 15 بالمائة من الأشخاص يشكون من الأرق المزمن.