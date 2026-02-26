عاجل/ قضية الأخوين نبيل وغازي القروي..تطورات جديدة..

في قضية غسيل وتبييض أموال..هذا ما قرره القضاء في حق هؤلاء..#خبر_عاجل

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في القضية المرفوعة ضدّ الأخوين غازي ونبيل القروي، وقد تبين ان نتيجة الإختبارات المأذون بها قضائيا قد وردت لتقرر الدائرة بعد استشارة النيابة حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قرّرت إحالة نبيل وغازي القروي (بحالة فرار) على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والفساد المالي والإداري، مع إصدار بطاقتَيْ ايداع بالسجن في حقهمت.

