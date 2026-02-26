مدوي/ تصورهن بعد تخديرهن وتنزل الفيدوهات على مواقع إباحية: احالة عصابة تُتاجر بالفتيات القصّر والمخدرات على الدائرة الجنائية..

أحالت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ملف قضية تتعلق بتزعم موظف سابق بإحدى الوزارات شبكة للإتجار بالأشخاص والمخدرات تتكون من 5 أشخاص آخرين.

ويفيد ملف القضية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك أن المتهمين كونوا وفاقا للاتجار بفتيات قصّر وعرضهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي على أجانب وتونسيين بمقابل مالي . وتم تخصيص شقتين بجهة العوينة وشقة ثالثة بباردو بالعاصمة، لتعاطي البغاء وترويج المخدرات، كما تبين أنه يتم تخدير الفتيات القاصرات وتصويرهن وتنزيل مقاطع لهن بمواقع إباحية.

وكشفت الأبحاث أن مساعد المتهم الرئيسي كان يلتقط صورا ومقاطع فيديو للفتيات القاصرات وينزلها في تطبيقة معروفة بواسطة الحساب الخاص به الذي يتخفى وراءه بالترويج لحصص تدليك.

ووجهت إلى المتهمين تهم تعلقت بتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والاتجار بهم عبر الاستغلال الجنسي للغير وانتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي والقيام بايحاءات أو ممارسات جنسية أو يتعرض لتلك الممارسات وتعاطي البغاء والتوسط في الخناء المرتكب ضد قاصر ومسك وترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب.