عاجل/ ايقاف تونسي متهم بقتل فرنسي..وهذه التفاصيل..

2026/02/26

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجربة، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد تونسي صادرة في شأنه بطاقة تفتيش دولية، بعد تورطه في قتل مواطن فرنسي منتصف شهر جانفي الماضي، وفق ما أفاد به مصدر أمني لاذاعة ديوان أف أم.

وأوضح المصدر أن المتهم ارتكب جريمة القتل في فرنسا حيث يقيم الضحية، ثم فرّ مباشرة إلى تونس، وبقي في جزيرة جربة إلى أن تم توقيفه نهاية الأسبوع الفارط من قبل الوحدات الأمنية.

وأضاف المصدر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجربة أذنت بالاحتفاظ بالمتهم وفتح تحقيق ضده بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد والإصرار.

