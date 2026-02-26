بشرى سارة..توزيع المساعدات لفائدة العائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان بهذه الولاية..

أفاد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية أريانة مراد السحباني، بان عمليات توزيع المساعدات الاجتماعية والغذائية متواصلة بنسق حثيث، لضمان معاضدة العائلات محدودة الدخل خلال شهر رمضان، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتضامن الاجتماعي.

و​أوضح السحباني لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حصّة ولاية أريانة من برنامج التضامن الاجتماعي لهذه السنة بلغت 2650 مساعدة في اطار برنامج “قفة رمضان”، انطلقت عملية توزيعها قبل يوم من حلول شهر رمضان، وقد تم حتى الآن توزيع نحو ألف مساعدة، شملت طرودا غذائية متنوعة تحتوي على مواد أساسية من عجائن وسميد وزيت زيتون وزيت نباتي مدعم وحليب وتمر وغيرها.

​وتتميز العملية التنظيمية في أريانة بآلية التوزيع المباشر من مقر اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي لفائدة منتفعين بمختلف معتمديات الولاية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بكل شفافية وسرعة.

​​وأكد المتصرف الجهوي أن تحديد قائمة المنتفعين يتم بدقة عبر منصة “الأمان” التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، إذ تعطى الأولوية لحاملي دفاتر العلاج المجاني ودفاتر العلاج بالتعريفة المنخفضة، وأشار إلى أنه تم اقرار منحة مالية استثنائية بقيمة 120 دينارا للعائلات المعوزة تُصرف على قسطين (60 دينارا في الأسبوع الأول و60 دينارا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان).

وبيّن أنّ البرنامج لا يقتصر فقط على المسجلين رسميا بل يشمل أيضا العائلات ذات الدخل المحدود التي لا تمتلك دفاتر علاج لضمان عدم استثناء أي محتاج من المدّ التضامني.

​وتتوزع في ولاية أريانة ثلاث موائد إفطار رئيسية تقدم وجبات متكاملة (إفطار وسحور) طيلة أيام الشهر، بحي التضامن ( تقديم 180 وجبة يوميا ) ورواد (80 وجبة يوميا )، وتقدم بحي الغزالة 400 وجبة يوميا، بالشراكة مع جمعية “ضفتي المتوسط”، وتساهم الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة من المساعدات العينية.

​ كما سيتم بالمناسبة تنظيم عملية ختان جماعي لمابين 40 إلى 50 طفلا بمستشفى محمود الماطري ليلة 27 من شهر رمضان، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة، وسينطلق عملية توزيع ملابس العيد خلال الأسبوع الأخير من الشهر لفائدة قرابة 500 عائلة.