عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق مدير مكتب رئيس حركة النهضة..

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، ظهر اليوم الخميس 26 فيفري 2026 تأخير محاكمة المدير السابق الخاص لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لجلسة 23 مارس 2026 والإبقاء عليه رهن الايقاف وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت أصدرت قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقاضي بإيداع المعني السجن وإحالته على الحالة التي هو عليها إيقاف على أنظار دائرة الاتهام من أجل تهم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال.