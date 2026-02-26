سامسونج تكشف عن سلسلة أجهزة Galaxy S26: أعلى مستويات الذكاء الاصطناعي في أجهزة جالاكسي حتى الآن

عاجل/ أرقام مفزعة لحصيلة المراقبة الاقتصادية للأسبوع الأول من شهر رمضان..

في قضية غسيل وتبييض أموال..هذا ما قرره القضاء في حق هؤلاء..#خبر_عاجل

عاجل/ هذا ما قرره القضاء في قضية المجمع الكميائي بقابس..

عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق مدير مكتب رئيس حركة النهضة..

2026/02/26 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، ظهر اليوم الخميس 26 فيفري 2026 تأخير محاكمة المدير السابق الخاص لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لجلسة 23 مارس 2026 والإبقاء عليه رهن الايقاف وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت أصدرت قرارا بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقاضي بإيداع المعني السجن وإحالته على الحالة التي هو عليها إيقاف على أنظار دائرة الاتهام من أجل تهم تتعلق بتبييض وغسيل الأموال.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn