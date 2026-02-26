لم يمضي على زواجهما سوى شهر: تطعن زوجها بالسكين بسبب “شقان الفطر”..!

تم الاحتفاظ بربت بيت بتهمة الشروع في قتل زوجها طعنا بسلاح أبيض “سكين”، إثر نشوب خلاف بينهما حول التوجه سويا لتناول وجبة الإفطار بمنزل أسرة الزوج.

وتفيد تفاصيل الواقعة التي شهدتها احدى المحافظات في مصر ان الأجهزة الأمنية تلقت اشعارا من احد المستشفيات، بوصول شاب عمره 27 عاما، مصاب بجرح نافذ في الصدر، وحالته خطرة ولا يمكن استجوابه.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته ذات، 25 عاما، ربة منزل، التي عمدت الى طعنه إثر نشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، بسبب الخلاف على الذهاب لتناول وجبة الإفطار لدى والدة الزوج، ورفضت الزوجة الذهاب معه، وذلك لرفضه مسبقاً الذهاب معها لتناول وجبة الإفطار لدى والدتها، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها الزوج عليها بالضرب،ما دفعها للاعتداء عليه بسلاح أبيض “سكين” محدثة له اصابة خطيرة ،وتبين أنه لم يمر على زواجهما سوى شهر واحد فقط وفق ما اوردته وسائل اعلام مصرية.