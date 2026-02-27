عاجل/ القضاء يصدر حكمه ضد الأخوين القروي بالسجن..

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس،بالسجن مدة 12 سنة مع النفاذ العاجل في حق الأخوين نبيل وغازي القروي وذلك بخصوص قضية فساد مالي وإداري. كما قضت المحكمة بإصدار خطايا مالية في حقهما وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

وكانت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قرّرت إحالة نبيل وغازي القروي، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والفساد المالي والإداري، مع إصدار بطاقتَيْ ايداع بالسجن في حقّهما.