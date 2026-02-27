المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى منع استعمال ”الفوشيك” وتحذر..

عبّرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط عن قلقها من ظاهرة استعمال وبيع المفرقعات”الفوشيك” خلال شهر رمضان و مع اقتراب عيد الفطر، رغم التحذيرات المتكررة و الحوادث التي تم تسجيلها في السنوات الماضية.

وأكدت المنظمة في بيان لها، أنّ هذه المواد تمثل خطراً حقيقياً على سلامة الأطفال بالدرجة الأولى، إضافة إلى كبار السن والحوامل وسائر المواطنين، نظراً لطريقة استعمالها العشوائية وغير الآمنة، إذ يمكن أن تنفجر في يد الطفل مسببة إصابات خطيرة قد تصل إلى حروق بليغة أو أضرار جسدية دائمة.

كما أنّ سقوطها على الأشخاص أو رميها بالقرب منهم قد يؤدي إلى إصابات مباشرة، فضلاً عن إمكانية تسببها في حرائق تمسّ الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت أنّ بعض الأطفال يقبلون على هذه المواد بدافع التسلية والشعور بالفرح، لكن ذلك لا يُبرر المخاطر الجسيمة التي تترتب عنها، خاصة وأنّ “الفوشيك” منتوج ممنوع التداول والبيع لما يشكله من تهديد للأمن والسلامة العامة.

ودعت المنظمة الأولياء إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بعدم شراء هذه المواد ومنع أبنائهم من استعمالها حفاظاً على سلامتهم وسلامة غيرهم.

كما طالبت الباعة بالتحلّي بروح المسؤولية والالتزام بعدم ترويج أو بيع هذه المنتوجات المحجّرة قانوناً، داعية السلط الأمنية إلى تكثيف التدخلات الميدانية للتصدي لهذه الظاهرة وحماية الفضاء العام من مظاهر الفوضى والخطر.

وطالبت المنظمة أيضا السلط الرقابية بمضاعفة الحملات لحجز الكميات المعروضة في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حق المخالفين.