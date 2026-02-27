بلاغ هام لبلدية تونس..#خبر_عاجل

أكدت بلدية تونس أن عمليات التفقد والمراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ، ستتواصل نهارا وليلا في مختلف الدوائر البلدية.

وأوضحت البلدية وفق بلاغ لها نشرته اليوم الجمعة 27 فيفري 2026، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل من يتعمّد عدم الالتزام بالتوصيات، وذلك حرصا على ضمان سلامة المواطنين وحفظ الصحة العامة ونظافة المدينة.

وتواصل مصالح التفقدية العامة وإدارة حفظ الصحة جهودها الميدانية المكثفة، حيث تمت ليلة أمس حملة تفقدية في الغرض شملت المحلات المفتوحة للعموم (مقاهي ومطاعم و محلات مرطبات وغيرها)، بهدف التحقق من مدى التزام أصحابها بالمعايير والتراتيب الصحية السارية.

وتتمثل هذه التراتيب الصحية، في النظافة العامة داخل وخارج المحل وحفظ وتخزين المواد الغذائية بشكل سليم والتخلص الآمن من النفايات واحترام الشروط البيئية والصحية الأخرى.

كما تم تسليم البلاغات التوجيهية التي أعدتها البلدية في هذا الغرض إلى أصحاب المحلات مع شرح مفصل لأبرز النقاط الواجب الالتزام بها، ودعوتهم إلى التقيد الفوري بهذه التوصيات حفاظًا على السلامة العامة.