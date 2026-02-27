تحيل على طالبي شغل..الاطاحة بمنتحل صفة اطار أمني..وهذه التفاصيل..

المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى منع استعمال ”الفوشيك” وتحذر..

أطاحت فرقة الشرطة العدلية بالعمران بمحتال خطير انتحل صفة إطار أمني برتبة “نقيب” للإيقاع بالشباب الراغبين في الهجرة. وعمد المتهم، الذي تم القبض عليه في ولاية زغوان بعد ملاحقة دقيقة، إلى إيهام ضحاياه بقدرته على توفير عقود عمل في دول أوروبية عبر علاقات دبلوماسية مزعومة، مستولياً منهم على مبالغ مالية تتراوح بين 6 و15 ألف دينار للفرد الواحد.

ووفق موزاييك فانه فور القبض عليه، تعرف عليه 6 شبان ممن وقعوا في فخّ وعوده الزائفة، فيما تواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها للكشف عن متضررين آخرين وضمان استكمال الإجراءات القانونية ضده.

