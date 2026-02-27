عاجل/ السفارة الأميركية تحث موظفيها وأسرهم على مغادرة إسرائيل..ما القصة..؟!

أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل إشعارا أمنيا يوم 27 فبراير 2026، دعت فيه موظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأسرهم إلى مغادرة البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة.

وحذرت السفارة من أنه استجابة للحوادث الأمنية، يمكن فرض قيود إضافية أو منع الموظفين وأسرهم من السفر إلى مناطق محددة تشمل بعض أجزاء من القدس، بما في ذلك البلدة القديمة، والضفة الغربية، مشيرة إلى أنه يُنصح بمغادرة إسرائيل طالما كانت الرحلات التجارية متاحة.

وقبل أسابيع، أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا عاجلا لمواطنيها في إيران، طالبتهم فيه بالمغادرة “فورا”، وذلك في مؤشر على تصاعد التوتر مع عقد محادثات رفيعة المستوى في سلطنة عمان تهدف إلى نزع فتيل أزمة إقليمية متفاقمة.

وقالت السفارة الأميركية الافتراضية في طهران إن على الأميركيين وضع خطط رحيل لا تعتمد على المساعدة الحكومية، في وقت يتزايد فيه الحشد العسكري في المنطقة.