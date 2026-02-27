عاجل/ فتح تحقيق ضد مؤلف مسلسل رمضاني من أجل التحرش..وهذه التفاصيل..

تم فتح تحقيق في مصر ضد أحد مؤلفى دراما السباق الرمضانى بتهمة التحرش بفتيات والتعدى عليهن، وتبين من التحقيقات الأولية أن محامية شابة تقدمت ببلاغ ضد المؤلف، واكدت فيه أنه اعتاد ارتكاب مثل هذه الأفعال، وأن هناك ضحايا من الوسط تعرضن لمثل هذه الأعمال.

وروت المبلغة أن وقائع التحرش قديمة تعود لسنوات مضت، حيث ربطت علاقة صداقة بين المؤلف وفتاتين من الوسط الفنى، وأنه تحرش بهما بالقول والفعل، ما استوجب التحرى عن الواقعة والتحقيق فيها، وكلفت جهات التحقيق قوات الشرطة بسرعة التحرى عن الواقعة وجمع المعلومات مع سرعة ضبط وإحضار المؤلف المتهم وسرعة استجوابه.

اذنت النيابة بسرعة بتفريغ أى محادثات أو تسجيلات أو فيديوهات بين الطرفين لكشف حقيقة البلاغ وفق ما اوده موقع المصري اليوم..