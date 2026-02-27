هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..

تفتح بالهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، اليوم الجمعة 27 فيفري 2026 والأيام الموالية، مناظرة خارجيّة بالملفّات مع اختبار شفاهي لانتداب عدد من أعوان الحراسة والسلامة وذلك عن طريق الإلحاق من مؤسّسات عموميّة أو، في حال تعذّر ذلك، عن طريق التعاقد غير المعيّن المدّة.

مكان العمل: مقر الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب (تونس العاصمة).

مدّة فتح باب الترشحات: 15 يومًا من تاريخ نشر الإعلان عن فتح المناظرة.

شروط المشاركة:

– أن يكون المترشّح تونسيّ الجنسيّة، متمتعا بحقوقه المدنيّة وأن تتوفر فيه المؤهّلات المطلوبة لممارسة الخطّة المترشح لشغلها.

– ألا يتجاوز عمره 40 سنة على الأكثر عند تاريخ فتح المناظرة.

– أن يكون في وضعيّة قانونيّة تجاه الخدمة العسكرية.

– أن يكون في صحّة جيّدة وأن يتمتع بلياقة بدنيّة وصحّية تتماشى مع طبيعة مهام الحراسة.

– أن يكون قادرا على العمل ليلا ونهارا حسبما تقتضيه مصلحة العمل.

– أن يكون حسن السيرة والسّلوك وأن يكون ملفّه العدلي نقيّا (خالياً من السوابق العدلية).

– أن يكون ذا خبرة لا تقل على سنة واحدة في حراسة المؤسّسات و/أو سلامتها.

– أن يكون ذا مؤهّلات بدنيّة وذهنيّة لمجابهة المخاطر الخارجيّة والتصدّي لها.

– أن يكون متيقظا وذا حسّ أمنيّ وقائيّ.

– أن يكون قادرا على استيعاب المعارف واكتساب المهارات المهنيّة في إطار دورات التكوين في مجال الحراسة والسلامة.

* بالنسبة إلى مطالب الإلحاق:

– أن يكون المترشح عونًا عموميًا مترسّما بإدارة أو مؤسّسة عموميّة.

– أن يُرفق مطلبه بموافقة خطية صريحة من رئيس مؤسّسته الأصلية على الإلحاق لدى الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

2. ملف الترشح:

يجب أن يتضمّن ملف الترشح الوثائق التالية:

1. مطلب ترشح ممضى موجّه إلى السيّد رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

2. سيرة ذاتية مفصّلة.

3. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

4. مضمون ولادة حديث الإصدار.

5. نسخة من الشهادة المدرسية أو التكوينية (إن وجدت).

6. ترخيص أو موافقة خطية على الإلحاق (إن وُجد).

7. شهادة طبية حديثة (3 أشهر على الأكثر) تثبت اللياقة البدنيّة والخلوّ من الأمراض المزمنة المانعة من أداء أعمال الحراسة والسلامة. 8. شهادة في الوضعيّة إزاء الخدمة العسكرية.

9. شهادة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) سارية المفعول.

10. نسخة من رخصة سياقة صنف “ب” مضى على تسلمها أكثر من سنتين (على سبيل التنفيل).

11. أيّ وثائق أو مؤيّدات تثبت الخبرة أو التكوين في مجال الحراسة أو السّلامة أو الأمن الوقائي.

ملاحظة: يُرفض كل ملف ناقص أو وارد بعد الآجال.

تُوجّه ملفات الترشح في ظرف مغلق يحمل عبارة ” المناظرة عدد 01 لسنة 2026 – انتداب أعوان حراسة وسلامة” إلى العنوان التالي: الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، نهج بحيرة مازوري، البحيرة 1، 1002 تونس.

أو تسلّم مباشرة بمكتب الضبط بالهيئة، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 13 مارس 2026 على الساعة 17:00.

ولا تُقبل الملفات التي ترد بعد هذا التاريخ. (يعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط)

للاطلاع على النص الكامل لقرار فتح المناظرة وشروط الترشّح: انظر الصور المرفقة أو تصفح موقع الهيئة www.inpt.tn.