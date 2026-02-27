ترجيحات إسرائيلية تكشف.. “لا اتفاق بين أميركا وإيران”..#خبر_عاجل

أوقات الصلاة وموعد الافطار لتاسع أيام رمضان..

على الرغم من الأجواء الإيجابية التي خيمت على محادثات النووي الإيراني في جنيف، وفق تلميحات وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إلا أن إسرائيل ترى عكس ذلك.

فوفق التقديرات الإسرائيلية هناك احتمال كبير لحصول ضربة أميركية ضد إيران قريباً، لا سيما بعد التسريبات التي أشارت إلى تقديم الولايات المتحدة 5 مطالب خلال مفاوضات أمس الخميس.

كما رجحت الدوائر الإسرائيلية أن تجر الضربة الأميركية ردا إيرانياً ضد إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

كذلك رأت أن الحوثيين وحزب الله لن يبقيا على الهامش.

لذا تستعد إسرائيل لاحتمال انهيار المفاوضات ولقيام الولايات المتحدة بشن هجومها.
وقد رأت بعض المصادر الإسرائيلية أن إيران أعادت ترميم قواها وأنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن هناك تقدماً في إعادة تأهيل مختلف المنظومات، بما في ذلك أنظمة الدفاع.

كما لفتت إلى أن طهران أقامت تعاونًا مع الصين، حتى وإن كانت التقارير الإعلامية في هذا الشأن مبالغا فيها.

إلا أنها أكدت في الوقت عينه أن عملية إعادة التأهيل لم تكتمل بعد، وأن الرسائل الإيرانية في هذا الشأن لا تتطابق مع الواقع على الأرض.

 

“العربية.نت “

