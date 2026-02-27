عاجل/ إنذارات وتحرير محاضر بالجملة وحجز مواد غذائية خلال الأيام الأولى من رمضان بهذه الولاية..

أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها فرق الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية القصرين، خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان، عن تحرير 6 محاضر بحث أحيلت إلى المحكمة الابتدائية بالجهة، وتوجيه 25 إنذارًا، إلى جانب حجز قرابة 67 كلغ من المواد الغذائية و102 لتر من العصائر، وذلك بسبب إخلالات صحية تمثل خطرًا على صحة المستهلك.

وأوضح المدير الجهوي للهيئة ناصر محمدي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن المصالح الرقابية للهيئة خصصت 4 فرق (فرقتان صباحيتان وفرقتان مسائيتان) موزعة على مختلف معتمديات الولاية، حيث تم تنفيذ 203 عمليات رقابية شملت مختلف الأنشطة المرتبطة بتداول المواد الغذائية.

وبيّن أن هذه الحملات استهدفت محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، والمخابز ومحلات الحلويات والمرطبات، إضافة إلى محلات بيع الحليب ومشتقاته، والتوابل والمصبرات، والخضر والغلال والفواكه الجافة ، فضلاً عن مطاعم المؤسسات التربوية والجامعية، في إطار تكثيف الرقابة الصحية خلال شهر رمضان الذي يشهد حركية تجارية واستهلاكية مرتفعة.

وأشار إلى أن محاضر البحث المنجزة أفضت إلى حجز مواد غذائية متنوعة تمثلت أساسًا في الخميرة ومرطبات “الكايك” والعجين الغذائي والدجاج والعصائر، مرجعًا أسباب الحجز إلى استعمال ملونات غذائية محظورة، وعدم احترام شروط حفظ الصحة، وانتهاء مدة الصلوحية، فضلًا عن عرض منتجات غير خاضعة للمراقبة الصحية بصفة ناجعة.

واعتبر محمدي أن عدد الإنذارات ومحاضر البحث المسجلة خلال فترة وجيزة يعد مرتفعًا نسبيًا، ما يستدعي مزيد إحكام الالتزام بالتراتيب الصحية من قبل المتدخلين في القطاع، مؤكّدًا أن الحملات الرقابية ستتواصل يوميًا طيلة شهر رمضان بهدف حماية صحة المستهلك والتصدي لكل التجاوزات.

كما شدّد بالمناسبة على أهمية وعي المواطن ودوره في إنجاح منظومة السلامة الصحية، داعيًا إلى التحلي بالثقافة الصحيّة وعدم إقتناء منتوجات مجهولة المصدر أو مشكوك في سلامتها، والتثبت من ظروف عرضها وخزنها، بما يضمن استهلاكًا آمنًا خلال شهر رمضان.