عاجل/ هذه الدولة تسحب طاقمها الدبلوماسي من إيران..

2026/02/27 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة 27 فيفري 2026 سحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب التهديد بتوجيه ضربة أمريكية.

وقالت الخارجية على موقعها “بسبب الوضع الأمني، تم مؤقتاً سحب الطاقم الدبلوماسي من إيران، سفارتنا تواصل العمل من بُعد”.

وكانت الخارجية البريطانية افادت منتصف جانفي بإغلاق موقت لسفارتها في طهران.

يأتي ذلك، بينما دعت الولايات المتحدة الموظفين غير الأساسيين في سفارتها في إسرائيل وأفراد عائلاتهم إلى المغادرة، في ظل تهديدات واشنطن بضرب إيران، ما قد يُشعل المنطقة برمتها.

ونشرت الولايات المتحدة حاملتي طائرات، إحداهما جيرالد فورد، الأكبر في العالم، والتي يُنتظر وصولها قبالة سواحل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدما أبحرت الخميس من قاعدة عسكرية في جزيرة كريت اليونانيّة.

وتأتي التطورات بعد يوم على جولة محادثات ثالثة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عُمانية في جنيف، اعتبرت محاولة أخيرة لتجنب الحرب، رغم تراجع التفاؤل الذي ساد بعدما دعت طهران واشنطن إلى “تجنب أي خطوات غير محسوبة والمطالب المبالغ فيها” في المفاوضات.

