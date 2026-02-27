عاجل/ 24 سنة سجناً وخطايا بالمليارات ضد محمد بوعنان.. كواليس سقوط ”إمبراطور الفرينة”..

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بسجن رئيس الغرفة الوطنية لاصحاب المخابز محمد بوعنان،(بحالة إيقاف) مدّة 24 سنة، سجنا وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر ذاته لـ” وات” أن هيئة المحكمة اصدرت أمس الخميس، حكما يقضي بسجن بوعنان إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين مدة 13 سنة لكل واحد منهم من أجل المضاربة غير المشروعة في مادة مدعمة، وفرض خطية مالية على كل متهم بقيمة مائة ألف دينار مع حرمانهم من ممارسة التجارة، وبإدانة شركة للمواد الغذائية في شخص ممثلها القانوني من أجل إخفاء مكاسب متأتية من المضاربة وتخطئتها بما قدره 1 مليون و566 الف دينار.

كما قضت الدائرة بسجن محمد بوعنان مدة سبعة أعوام من أجل اعتياد غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي وتخطيته بخطية قدرها مليونين و470 ألف دينار وتخطئة شركة للمواد الغذائية في شخص ممثلها القانوني بخطية قدرها 7 ملايين و833 الف دينار، وسجنه مدة أربعة أعوام من أجل الإثراء غير المشروع وتخطئته بخطية قدرها مليونين و72 الف دينار.