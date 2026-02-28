عاجل/ بعد استهداف ايران: ترامب يعلن بدء عملية عسكرية واسعة ويتوعد..

وسط الغارات التي استهدفت عشرات المواقع في مناطق إيرانية متفرقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية بدأت عملية عسكرية واسعة ومستمرة ضد إيران.

كما أضاف ترامب في كلمة مصورة اليوم السبت، أن الهدف من العملية هو حماية الأميركيين، متوعداً بوشدد على أن بلاده “ستعمل على ألا تمثل إيران تهديداً نووياً بعد الآن”.

إلى ذلك، أشار إلى أن “طهران نفذت عدة هجمات على الأهداف الأميركية لسنوات طويلة”. وأردف أن ” النظام الإيراني ردد الموت لأميركا لعقود “.

كذلك، قال في خطابه: “قد نخسر أرواحاً بين الجنود الأميركيين ولكن هذا ما يحدث في الحرب”. وأكد أن الأنشطة الإيرانية تهدد القوات والقواعد الأميركية في الخارج.

“ألقوا سلاحكم”

وتوجه ترامب إلى الحرس الثوري الإيراني قائلاً: “ألقوا السلاح وإلا قضينا عليكم”. كما أضاف أن النظام الإيراني سيتعلم أنه لا يمكن لأحد أن يتحدى الولايات المتحدة.

كما لفت إلى أن بلاده تدعم الشعب الإيراني. وقال متوجها إلى الإيرانيين: “ساعة حريتكم تقترب”.محو البرنامج الصاروخي الإيراني.

“العربية.نت”