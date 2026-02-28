قطر تدين الاستهداف الإيراني لأراضيها وتؤكد حقها في الرد وفق القانون الدولي..#خبر_عاجل

أعلنت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف أراضيها بصواريخ باليستية إيرانية، واصفةً هذا العمل بأنه “انتهاك صارخ” لسيادتها الوطنية، وتصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، أكدت الدوحة أن هذا الاعتداء لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع مبادئ حسن الجوار، مشددة على رفضها التام لأي مبررات أو ذرائع تُساق لتبرير استهداف أراضيها. وأوضح البيان أن دولة قطر “تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا الاستهداف”، مشيرة إلى أن تحركها سيكون محكوماً بنصوص القانون الدولي وبما يتناسب مع طبيعة وحجم الاعتداء الذي تعرضت له.

ولم يقتصر الموقف القطري على إدانة الهجوم الموجه ضدها فحسب، بل شملت الإدانة أيضاً انتهاك السيادة الذي طال دولاً شقيقة، حيث استنكرت الخارجية القطرية الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي كل من الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، ومملكة البحرين، معتبرة ذلك عدواناً يمس أمن الخليج والمنطقة العربية ككل.

وفي سياق مساعيها لتهدئة الأوضاع، وجهت قطر نداءً عاجلاً إلى كافة الأطراف بضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، داعية إلى تحكيم لغة العقل والحكمة والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد لفض النزاعات. كما شددت على أهمية العمل الجاد لاحتواء الأزمة الراهنة، بما يضمن حفظ أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها بعيداً عن أجواء التوتر والصدام العسكري.