هام/ روزنامة المواعيد والآجال الجبائية لشهر مارس 2026..

ضبطت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، 6 مواعيد تضمنتها “الأجندة الجبائية” الخاصة بشهر مارس 2026، لإيداع التصاريح والقيام بالخلاصات الجبائية المطالب بها مختلف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

وفيما يلي تفصيل الرزنامة الجبائية لشهر مارس 2026:

2 مارس: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد (بعنوان شهر جانفي 2026).

5 مارس: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين (الأرقام الزوجية).

16 مارس: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

23 مارس: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.

25 مارس: آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الشركات والتسبيقة المستوجبة على شركات الأشخاص وما شابهها (الشركات التي تختتم موازنتها يوم 31 ديسمبر بما في ذلك الشركات المصدرة كليا).

30 مارس: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.

وأوضحت الإدارة العامة للأداءات، أن هذه التواريخ تمثل اليوم الأخير من الأجل القانوني لإيداع التصاريح وليست اليوم الوحيد لإيداعها، مشيرة إلى أنه يمكن إيداع التصاريح في الأيام السابقة للأجل الأقصى وذلك لتفادي الازدحام بقباضات المالية وتفاديا للضغط على المنظومة الإعلامية.

كما ذكرت، الإدارة أنه إذا تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا.