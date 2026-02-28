دبارة اليوم العاشر من شهر رمضان..

في ما يلي دبارة اليوم العاشر من رمضان الموافق ليوم السبت ،28 فيفري 2026..

1. الطبق الرئيسي: أرز تونسي مفور بالفاكهة واللحم

هذا الطبق يُطبخ ببطء ليكون “نثري” (كل حبة وحدها) ومشبعاً بالنكهات.

القاعدة: أرز بسمتي أو أرز طويل، يُغسل جيداً ويُبخر (يُفور) فوق طنجرة الكسكسي.

اللحم: يُطهى لحم العلوش (الغنم) أو الدجاج في مرق أبيض خفيف مع البصل، الكركم، القرفة، والزنجبيل.

الفاكهة الجافة: (لوز مقشر، بندق، زبيب، صنوبر/فستق). يتم قليها في القليل من الزبدة أو الزيت حتى تصبح ذهبية.

التقديم: يُسقى الأرز بمرق اللحم العطري، يُوضع اللحم في الوسط، وتُوزع الفاكهة الجافة بسخاء فوق السطح مع رشة “شوش ورد” مطحون للرائحة.

2. المرافق الضروري: سلطة خضراء (سلاطة فجل وخس)

بما أن الأرز طبق دسم وغني، يفضل مرافقته بسلطة تونسية منعشة تكسر الدسامة:

خس مقطع رقيق، فجل دوائر، خيار، وطماطم.

التتبيلة: زيت زيتون، ليمون، ونعناع جاف.

3. التكملة: بريكة “صوابع فاطمة” بالدجاج

بدل البريك المثلث الكبير، “صوابع فاطمة” (بريك أصابع) تتماشى جداً مع الأرز.

حشوة من الدجاج المفتت، الجبن، البقدونس، والبطاطا المهروسة.

تُقلى حتى تصبح مقرمشة جداً.

4. الشوربة: شربة لسان عصفور بالدجاج

شوربة خفيفة وسلسة، تُمهد الطريق للأرز والفاكهة الجافة دون أن تُثقل المعدة.

5. السهرية: تاي أحمر بالبندق (المنعنع)

بعد طبق الأرز بالفاكهة الجافة، لا يوجد أجمل من كأس شاي تونسي “منعنع” وعليه حبات البندق (اللفريوة) المقرمشة، لتكتمل السهرة الرمضانية بامتياز.