عاجل/ أول رد رسمي من ايران على ما راج حول مقتل قادة عسكريين وسياسيين..

نفت إيران صحة أنباء نقلتها وسائل إعلام غربية عن مقتل عدد من القيادات الإيرانية في الضربات الإسرائيلية والأميركية التي تعرضت لها إيران اليوم السبت.

فبينما قال مسؤولون إسرائيليون إن الضربات الجوية على إيران استهدفت عددا كبيرا من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي الرئيس مسعود بزشكيان، قالت إيران إن المرشد ليس في طهران، وأنه “نقل إلى مكان آمن”، كما أن بزشكيان بخير ولم يُصب بأذى ولا يعاني أي مشكلة.

وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المرشد الأعلى الإيراني خامنئي، والرئيس بزشيكيان، وشخصيات سياسية وعسكرية إيرانية بارزة أخرى كانوا من بين الأهداف التي استُهدفت بالهجمات.

سكاي نيوز