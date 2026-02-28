عاجل/ مصر تفجرها وتستنكر: إيران استهدفت وحدة وسلامة دول عربية وانتهكت سيادتها..

أدانت جمهورية مصر اليوم السبت 28 فيفري 2026 ما اعتبرته ” استهداف من إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما فى ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها”، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الخارجية المصرية.

وأعربت في بيانها عن بالغ قلقها إزاء “التصعيد العسكري الخطير”، الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من “مخاطر توسيع رقعة الصراع ويؤدي إلى انزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي سيكون لها بدون شك تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي”.

وجددت التأكيد على “الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلميّة، وأن الحلول العسكرية لن تفضي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار”.

وشددت على “ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواءه، وبما يهدد الامن والسلم الإقليميين والدوليين”.

وكالات