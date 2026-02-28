عاجل/ صور فضائية توثق تضرر مقر خامنئي بطهران..

هام/ روزنامة المواعيد والآجال الجبائية لشهر مارس 2026..

2026/02/28 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

بعدما شنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما وصفته بـ “الاستباقي” ضد إيران، وثقت صور آثار الضربات الإسرائيلية الأميركية على العاصمة طهران، ومقر إقامة المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وأظهرت صور التُقطت عبر الأقمار الصناعية عمودا أسود من الدخان وأضرارا واسعة في المجمّع المحصّن التابع لعلي خامنئي، في طهران.

فيما بينت الصورة، التي التقطتها شركة “إيرباص”، مباني منهارة داخل المجمّع، الذي يُستخدم عادة مقر إقامة خامنئي والمقر الرئيسي لاستقبال كبار المسؤولين.

هذا وطالت الهجمات كلا من العاصمة طهران ومدينة قم (وسط) ومدينة أصفهان (وسط) وكرج الواقعة غرب طهران إضافة إلى كرمانشاه في غرب البلاد وتبريز (شمال غرب) وتشابهار (جنوب شرق) وخرم آباد (غرب وهي عاصمة محافظة لرستان) إضافة إلى كانجان وعسلوية الواقعتان في محافظة بوشهر جنوب إيران.

كما وثق مقطع فيديو آثار الهجوم العسكري الذي ا ستهدف قاعدة تابعة للحرس الثوري في مدينة كامياران غربي البلاد.

 

“العربية.نت”

