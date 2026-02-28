حركة النهضة تصدر بيان هام للرأي العام..#خبر_عاجل

أدانت حركة النهضة بشدة الأحكام الاستئنافية الصادرة فجر امس في قضية “التسفير”، واصفة إياها بالأحكام الجائرة والظالمة التي تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة.

واعتبرت الحركة في بيان لها أن الحكم بالسجن لمدة 24 عاماً ضد وزير الداخلية الأسبق والقيادي علي العريض يمثل ذروة التوظيف السياسي للقضاء لتصفية الخصوم، خاصة وأن العريض كان أول من صنف “أنصار الشريعة” تنظيماً إرهابياً واتخذ إجراءات عملية لمحاصرة الظاهرة، مشددة على أن الملف استند إلى “وشايات كاذبة” وتقارير مدلسة، مع رفض المحكمة سماع شهود إثبات من القيادات الأمنية والعسكرية لتلك الفترة.

كما أكدت الحركة أن هذا المسار القضائي يندرج ضمن نهج “سلطة الأمر الواقع” في التنكيل بمعارضي الحكم الفردي وطمس مكتسبات الثورة، محملة السلطة المسؤولية عن انهيار مؤسسات الدولة والهروب من الأزمات الاقتصادية الخانقة نحو المحاكمات الاستعراضية.

وجددت النهضة دعوة القوى الوطنية للتكاتف وخوض معارضة سلمية شاملة لإنقاذ البلاد من “براثن الانحراف السياسي”، مؤكدة التزامها بمواصلة النضال لاستعادة المسار الديمقراطي وفرض حقوق الإنسان والعدالة لكل التونسيين.