عاجل/ سفارة تونس بأبوظبي توجه هذا النداء الى الجالية التونسية وتحذر..

دعت سفارة الجمهورية التونسية في أبوظبي كافة أبناء الجالية التونسية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والزائرين لتوخي الحيطة والحذر والالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات الاماراتية المختصة.

وأكدت السفارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم السبت، على ضوء التطورات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، على ضرورة التواصل على صفحة السفارة الرسمية في حالات الطواريء .

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، اليوم السبت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”: “تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية​​​.. كما تعاملت الأجهزة المختصة في الدولة مع سقوط شظايا على منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، أسفرت عن بعض الأضرار المادية، ووفاة شخص من الجنسية الآسيوية”.

وأكدت الجهات المختصة بأن الوضع الأمني في الدولة تحت السيطرة، وجميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة.