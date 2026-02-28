عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز..

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية “أسبيدس” رصد بث لاسلكي صادر عن الحرس الثوري الإيراني يفيد بمنع عبور كافة السفن التجارية والملاحية عبر مضيق هرمز.

وأكد مسؤول في المهمة الأوروبية أن البلاغ الإيراني وُجه بشكل مباشر لقادة السفن المتواجدة في المنطقة، لإبلاغهم بعدم السماح بالعبور في الوقت الراهن.

وتعمل مهمة “أسبيدس” العسكرية، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في فيفري 2024، لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان وصولاً إلى مضيق هرمز.

ويمثل مضيق هرمز، الواقع بين سلطنة عمان وإيران، ممراً حيوياً لأسواق الطاقة الدولية، حيث يُسهّل عبور نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما يعادل 20% من الإمدادات العالمية.

وتستوعب ممرات الدخول والخروج في المضيق عبور ما بين 20 إلى 30 ناقلة نفط يومياً.

وسبق لإيران التلويح المتكرر بإغلاق مضيق هرمز أمام تدفقات النفط الخام رداً على التهديدات والتوترات المستمرة مع الولايات المتحدة.