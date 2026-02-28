خطير/ ضبط لحوم مصابة بالسلّ البقري وتعفّن دموي..#خبر_عاجل

حجزت مصالح بلدية القصرين، السبت، 71 كيلوغرام من لحوم الأبقار، إثر ثبوت إصابتها بداء السلّ البقري، وذلك في إطار عمليات المراقبة الصحية الدورية على اللحوم الحمراء.

كما ضبطت المصالح ذاتها ذبيحة شاة (نعجة) كاملة تزن 25 كلغ مع أحشائها، بعد التأكد من إصابتها بتعفّن دموي (تسمّم دموي)، بما يشكّل خطرًا على صحة المستهلكين.

وأفادت البلدية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّه تمّ إتلاف جميع الكميات المحجوزة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وذلك عن طريق الطمر الصحي باستعمال مادة الجير، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين. ودعت بلدية القصرين المواطنين إلى اقتناء اللحوم حصريًا من المسالخ والمحلات المرخّص لها، مع التثبّت من وجود الختم البيطري على الذبائح، وتجنّب شراء اللحوم المذبوحة عشوائيًا أو المعروضة خارج المسالك القانونية. وتندرج هذه العملية في سياق تكثيف الرقابة الصحية على المنتوجات ذات الأصل الحيواني، بهدف ضمان جودة وسلامة المواد المعروضة للإستهلاكن حسب المصدر ذاته.