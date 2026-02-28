عاجل/ الصين تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران

تنبيه..ضباب كثيف هذه الليلة وصباح الغد..

2026/02/28 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، عن قلق الصين البالغ إزاء الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، مشيرا إلى أن الصين تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية.

وأدلى المتحدث بهذه التصريحات عندما طُلب منه التعليق على الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران اليوم السبت بتوقيت بكين.

وقال المتحدث إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، مضيفا أنه ينبغي احترام سيادة إيران وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد المتحدث أن الصين تدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وعدم تصعيد الموقف المتوتر، واستئناف الحوار والتفاوض، وبذل جهود للتمسك بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

