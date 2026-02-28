رفع 567 مخالفة إقتصادية بهذه الولاية والنظر في قرارات غلق عدد من المحلات..#خبر_عاجل

تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية، بالإدارة الجهوية للتجارة بأريانة، خلال العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان، من رفع 567 مخالفة اقتصادية، بعد إجراء 1889 عملية تفقد ومراقبة ميدانية، بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والديوانية والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأكد المدير الجهوي للإدارة الجهوية للتجارة و تنمية الصادرات، سامي البجاوي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، السبت، أنه تم في إطار تفعيل الجانب الردعي، خاصّة، النظر في غلق 5 محلات منها 3 محلات تنشط في تجارة الغلال والخضر و2محلين ينشطان في مجال الدواجن.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يخص نقاط البيع، التي تعمدت في بعض الأحيان، الترفيع في أسعار بعض المنتوجات الفلاحية والدواجن، بنسب تجاوزت 200 بالمائة، إلى جانب تعمدها المتكرر على القيام بهذه التجاوزات.

ولفت البجاوي إلى أنه “تم تسخير 59 فريق رقابي تولى التدخل في جميع مسالك التوزيع وخاصة منها الأسواق البلدية والأسبوعية والمساحات التجارية والمحلات المتخصصة، حيث تركزت الجهود على التصدّي للممارسات الاحتكارية وعمليات الترفيع المفتعلة في الاسعار وإخفاء السلع واستعمال المواد المدعمة في غير الأغراض المخصصة لها”.

وعملت مصالح المراقبة على تغطية مختلف المناطق وخاصة، الشعبية منها وذات الكثافة السكانية، إلى جانب التدخل في جميع الأوقات بما يتماشى والحركية التجارية، وعملت الفرق الميدانية خلال الفترة المسائية اي قبل حوالي ساعة من توقيت الإفطار، وفق ما أكده المسؤول ذاته.

وتوزعت المخالفات المرفوعة حسب القطاعات إلى 305 مخالفة في قطاع الخضر، والغلال و120 مخالفة في المواد الغذائية، و58 مخالفة تعلّقت بمجال الدواجن والبيض، إلى جانب 52 مخالفة في قطاعي الأسماك واللحوم الحمراء و16 مخالفة تخص المخابز والمرطبات والحلويات، بالإضافة إلى تسجيل 16 مخالفة في قطاعات مختلفة.

وبين المسؤول الجهوي، أنه على مستوى الممارسات تعلّقت أغلب المخالفات بالترفيع في الأسعار والزيادة غير القانونية (275 مخالفة)، وعدم إشهار الأسعار أو الإشهار المنقوص ( 161مخالفة)، واستعمال آلات وزن غير قانونية (68 مخالفة)، بالإضافة إلى الامتناع عن البيع وإخفاء السلع والإشهار الكاذب (27 مخالفة). كما شملت مسك وترويج بضاعة مجهولة المصدر( 18 مخالفة) والإخلال بتراتيب الدعم (05 مخالفة).

وأسفرت العمليات الرقابية، التي كان أغلبها في شكل تدخلات جماعية بين مختلف المصالح، على حجز كميّات هامة من المواد، تمثلت في 5،2 طن من الفرينة المدعمة و175 لتر من الزيت النباتي المدعم و164 كلغ من السكر العائلي و71 كلغ من الدجاج الجاهز للطبخ. كما تم حجز 664 كلغ من الموز المهرب و62 كلغ من التفاح والإجاص المورد عشوائيا و1071 وحدة من الكيوي والمنغا والأناناس.

و لفت البجاوي، إلى أنه مع بداية منتصف شهر رمضان سيتم توجيه المراقبة، بما في ذلك الليلية منها، نحو قطاعات اقتصاديه أخرى، خاصّة، فضاءات الترفيه ومحلات بيع الملابس وصنع وبيع المرطبات وبيع اللعب، علاوة على التصدي لظاهرة بيع وترويج الألعاب النارية.