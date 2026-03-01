القائد الأعلى الذي واجه العالم وانتهت حقبته تحت الركام..من هو المرشد الايراني آية الله علي خامنئي؟

بإعلان التلفزيون الرسمي الإيراني فجر اليوم الأحد، 1 مارس 2026، عن “استشهاد” المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، تنطوي صفحة رجل لم يكن مجرد قائد سياسي، بل كان “البوصلة” التي وجهت إيران طوال 37 عاماً من العواصف السياسية والعسكرية. رحل خامنئي عن عمر ناهز 86 عاماً في ضربة جوية مشتركة استهدفت مجمع “بيت الرهبري” في طهران، لتنتهي بذلك أطول فترة حكم لزعيم في الشرق الأوسط في العصر الحديث.

فمن هو علي خامنئي؟

البدايات الثورية: تلميذ الخميني المخلص

ولِد علي حسيني خامنئي في أبريل 1939 بمدينة مشهد المقدسة، في كنف عائلة متواضعة لكنها شديدة التدين. بدأت ملامح شخصيته تتشكل في حوزات مشهد وقم، حيث التقى بمُلهمه الأول آية الله الخميني. لم يكن خامنئي مجرد طالب علم، بل كان ثائراً ميدانياً في الستينيات والسبعينيات، حيث تعرض للاعتقال والنفي من قبل جهاز “السافاك” التابع للشاه ست مرات، مما صقل عقيدته القائمة على “المقاومة” وعدم المهادنة مع الغرب.

سنوات الدم والنار: من الرئاسة إلى الإرشاد

عقب نجاح الثورة عام 1979، لم يغب خامنئي عن المشهد لحظة واحدة. شغل منصب ممثل الإمام في المجلس الأعلى للدفاع، ثم انتُخب رئيساً للجمهورية عام 1981 في ذروة الحرب العراقية الإيرانية. في تلك الفترة، نجا من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة تركت يده اليمنى مشلولة، لتصبح تلك اليد “التي لا تتحرك” رمزاً لصموده في نظر أنصاره. ومع رحيل مؤسس الثورة عام 1989، حدث التحول الأبرز؛ إذ اختاره مجلس خبراء القيادة لخلافة الخميني، في خطوة أثارت جدلاً فقهياً حينها، لكنها أثبتت قوة نفوذه وقدرته على السيطرة على مفاصل الدولة.

المهندس الأول لـ “محور المقاومة”

تحت حكمه، تحولت إيران من دولة في طور التأسيس إلى قوة إقليمية تمتلك أذرعاً عسكرية في لبنان والعراق واليمن وسوريا. كان خامنئي هو المهندس الحقيقي لعقيدة “الدفاع الاستراتيجي” خارج الحدود، وهو من أعطى الضوء الأخضر لتطوير البرنامج النووي والباليستي كدرع حماية للنظام. ورغم العقوبات الاقتصادية الخانقة والاحتجاجات الداخلية المتكررة، استطاع خامنئي الحفاظ على تماسك النظام بـ “قبضة حديدية” وقدرة فائقة على الموازنة بين مراكز القوى، وتحديداً الحرس الثوري.

النهاية في مفترق طرق تاريخي

لم تكن الضربة التي استهدفته فجر اليوم مجرد عملية عسكرية، بل هي زلزال سياسي يضع إيران أمام مستقبل مجهول. فبينما أعلنت الدولة الحداد لمدة 40 يوماً، وتولى مجلس قيادة مؤقت مهام الإدارة، يبقى إرث خامنئي حاضراً في كل تفاصيل الدولة الإيرانية ومؤسساتها. رحل “المرشد” الذي واجه ستة رؤساء أمريكيين، تاركاً خلفه بلداً يواجه أصعب اختبار وجودي منذ عام 1979، وسط تساؤلات ملحة حول من سيمتلك القدرة على ملء الفراغ الذي تركه الرجل الذي كان يمسك بكل خيوط اللعبة في طهران.