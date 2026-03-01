عاجل/ الحرس الثوري الايراني يعلن بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية ردا على اغتيال خامنئي..

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم عنيف ضد إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة، ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقبل ساعات، أعلن التلفزيون الإيراني مقتل المرشد الإيراني، وذلك بعد ساعات قليلة من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتأكد من مقتل المرشد الإيراني، وتحدثه عن وجود “مرشحين جيدين” لخلافة خامنئي.

وقال قائد في الحرس الثوري الإيراني لوكالة فارس إن اغتيال القادة في إيران “لا يترك أدنى تأثير في مسار التقدم في هذه المعركة”، موضحا أن بنية النظام الإيراني مصممة على نحو يسمح بتعيين أشخاص أكفاء فور مقتل أي من القادة.

من ناحية أخرى، نقلت قناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية عن مصادر استخبارية وعسكرية -لم تسمها- أن نحو 40 مسؤولا إيرانيا قُتلوا في الغارات الأمريكية والإسرائيلية المستمرة على إيران منذ صباح أمس السبت.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، منذ صباح أمس السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدة مدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.

الجزيرة