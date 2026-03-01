عاجل/ تقرير يكشف “كواليس” اغتيال خامنئي..

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” New York Times، الأحد، بأن الاستخبارات الأميركية كانت على علم باجتماع المرشد الإيراني علي خامنئي مع بقية المسؤولين أمس السبت.

وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الأميركية راقبت تحركات خامنئي لشهور وحددت موقع خامنئي وشاركته مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة إنه قبل وقت قصير من استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لشن هجوم على إيران، ركزت وكالة الاستخبارات المركزية على موقع ربما أهم هدف.. وهو علي خامنئي، المرشد الأعلى للبلاد. كانت وكالة الاستخبارات المركزية تتابع خامنئي منذ شهور، مما زاد ثقته حول مواقعه وأنماطه”، وفقاً لأشخاص مطلعين على العملية.

وبحسب الصحيفة، علمت الوكالة أن اجتماعاً لكبار المسؤولين الإيرانيين سيعقد صباح السبت في مجمع قيادة في قلب طهران. والأهم من ذلك، علمت وكالة الاستخبارات المركزية أن المرشد الأعلى سيكون في الموقع. فقررت الولايات المتحدة وإسرائيل تعديل توقيت هجومهما، جزئياً للاستفادة من المعلومات الاستخباراتية الجديدة، وفقاً لمسؤولين مطلعين على القرارات.

وأكدت طهران مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم غير المسبوق الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، التي ردت باستهداف إسرائيل والعديد من الدول العربية، كما أعلنت إيران مقتل قائد الحرس الثوري محمد باكبور ومستشار مرشد الجمهورية الإيرانية علي شمخاني.

وأعلن الحداد في إيران لمدة 40 يوماً، بعد الإعلان الرسمي عن مقتل خامنئي. وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت في وقت سابق بمقتل أفراد من عائلة خامنئي كذلك.

“العربية.نت “