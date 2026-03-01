عاجل/ انفجارات جديدة تهز هذه الدول العربية..

دوّت انفجارات جديدة في دبي والدوحة والمنامة صباح الأحد بعدما توعّدت إيران بضرب قواعد عسكرية أميركية في المنطقة ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في دبي والدوحة والمنامة حيث أطلقت صفارات الإنذار.

وتأتي هذه الانفجارات الجديدة بعد يوم من الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية وبنى تحتية، بما في ذلك مطارات، في كل أنحاء الخليج، باستثناء سلطنة عُمان التي كانت تقوم بدور الوسيط في المحادثات بين طهران وواشنطن.

وأطلقت إيران 137 صاروخا و209 مسيرات على الإمارات، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، فيما تسببت شظايا باندلاع حرائق في معالم بارزة مثل نخلة جميرا وبرج العرب.

وأفادت السلطات بوقوع “حوادث” في مطاري دبي وأبوظبي حيث قُتل شخص واحد، فيما تعرض مطار الكويت أيضا لهجوم.