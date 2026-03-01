خلال العشرة أيام الأولى من رمضان: ححز نحو 108 ألف طن من المواد الغذائية غير الآمنة وغلق 20 محلًا..

نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال العشرة أيام الاولى من شهر رمضان 4530 عملية مراقبة رسمية أسفرت عن حجز فعلي لنحو 108 الف طن من المواد الغذائية غير الآمنة، وغلق 20 محلًا مفتوحا للعموم ذات طابع غذائي لا تتوفر بها شروط السلامة.

كما مكنت هذه التدخلات المنجزة من قبل 95 فريق مراقبة (كمعدل يومي)، وشملت 3971 منشأة تنشط في قطاع الأغذية من تسجيل 134 وضعية مستوجبة لمحضر بحث، وتوجيه 315 تنبيها كتابيا، وفق بلاغ صادر اليوم الأحد عن الهيئة.

وتتمثل كمية المنتجات الغذائية موضوع الحجز والإتلاف بالخصوص في فواكه جافة (فول سوداني): 40,193 طن (37,2%) وفواكه وخضروات طازجة (تفاح/موز/بصل/زيتون) 20,713 طن (19,2%) وأسماك ومنتجات البحر (طازجة ومجمدة): 16,108 طن (14,9%) وفواكه وخضروات محولة (أغلبها مخللات) 7,170 طن (6,6%) وحليب ومشتقاته 6,833 طن (6,3%).

وتعود أسباب الحجز إلى وجود حشرات وديدان حية وآثار قوارض (42 %) وانتهاء تواريخ الصلاحية (19,1%) وتعفن وتغير اللون وانبعاث روائح كريهة (17,9%) وخزن وترويج وحفظ في ظروف غير صحية (10%) وغياب تأشير (2%) وعدم مطابقة نتائج التحاليل (2,5%) إلى جانب أسباب أخرى كعدم احترام سلسلة التبريد، وعدم احترام شروط السلامة الصحية عند التحضير، واللف والتعليب غير الصحي، والذبح العشوائي وغياب المصادقة البيطرية.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه العمليات الرقابية تندرج في اطار البرنامج الخصوصي لمراقبة المنتجات الغذائية بمناسبة شهر رمضان المعظم 1447 هـ، مؤكدة أن فرقها الرقابية ستواصل تأمين الأنشطة الرقابية على امتداد شهر رمضان، مع تكثيف الزيارات الميدانية وإتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة لردع المخالفين، طبقًا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.

ودعت المواطنين إلى اقتناء المواد الغذائية من الفضاءات والمحلات المنظمة والمعدة للغرض، وتفادي التزود من الباعة المتجولين والمسالك العشوائية، مع الحرص على التثبت من سلامة المنتوجات وتواريخ صلاحيتها قبل اقتنائها، واعتماد السلوكيات الصحية السليمة في حفظ وتداول الأغذية.

وذكرت الهيئة بأنها تضع على ذمة العموم الرقم الأخضر 80106977 لتلقي الشكاوى والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.