عاجل/ ضربة جديدة على أهداف في “قلب طهران”..

لليوم الثاني على التوالي، دوت عدة إنفجارات اليوم الأحد في طهران، وسط هجوم أميركي- إسرائيلي تردّ عليه إيران بضربات على إسرائيل وعدد من دول الخليج.

وسمعت الإنفجارات في شمال طهران وشوهد الدخان يتصاعد من أحد المبانى.وأعلن جيش الإحتلال القضاء على غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران، لافتاً إلى استهداف منصات إطلاق الصواريخ في إيران.

وكان جيش الإحتلال قد أكد في وقت سابق شنّ موجة واسعة من الضربات على أهداف في قلب العاصمة الإيرانية طهران، موضحاً أن سلاح الجو نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هجمات مكثفة لتحقيق التفوق الجوي وفتح الطريق نحو طهران.