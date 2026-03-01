عاجل/ انفجارات جديدة تهز هذه الدول العربية..

عاجل/ تقرير يكشف “كواليس” اغتيال خامنئي..

سفارة تونس في بغداد توجه نداء عاجل لأفراد الجالية وتحذر….

عاجل/ تونس تعلن رفضها الاعتداء على أراضي أي دولة وتطالب مجلس الأمن بالتدخل..

هام/ تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بهذه المنطقة..

2026/03/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تنظم، معتمدية قرطاج، بالشراكة مع، بلدية قرطاج، نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بالدائرة البلدية قرطاج محمد علي، وذلك من 03 الى 07 مارس 2026.

وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن معتمدية قرطاج، في اطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين بمنطقة قرطاج حيث ستشمل هذه النقطة بيع مختلف المواد الاستهلاكية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مسالك التوزيع المباشر والحد من حلقات الوساطة بما يساهم في توفير منتجات بأسعار تفاضلية وفي متناول العموم.

يشار الى أنه تم خلال شهر رمضان الجاري، تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك لبعض المنتوجات الأساسية مثل اللحوم والخضر والغلال في مختلف مناطق البلاد، في مسعى لتخفيف وطأة غلاء الأسعار.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2026 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn