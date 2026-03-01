هام/ تركيز نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بهذه المنطقة..

تنظم، معتمدية قرطاج، بالشراكة مع، بلدية قرطاج، نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بالدائرة البلدية قرطاج محمد علي، وذلك من 03 الى 07 مارس 2026.

وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر عن معتمدية قرطاج، في اطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين بمنطقة قرطاج حيث ستشمل هذه النقطة بيع مختلف المواد الاستهلاكية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مسالك التوزيع المباشر والحد من حلقات الوساطة بما يساهم في توفير منتجات بأسعار تفاضلية وفي متناول العموم.

يشار الى أنه تم خلال شهر رمضان الجاري، تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك لبعض المنتوجات الأساسية مثل اللحوم والخضر والغلال في مختلف مناطق البلاد، في مسعى لتخفيف وطأة غلاء الأسعار.