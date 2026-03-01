عاجل/ قتلى وجرحى في الامارات اثر الهجمات الايرانية..وهذه جنسياتهم..

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، إن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط 3 ضحايا و58 مصاباً، كاشفة عن تعامل الدفاعات الجوية مع “165 صاروخاً باليستياً، و2 صاروخ جوال، و541 طائرة مسيرة إيرانية”.

وأوضحت وزارة الدفاع، في بيان، أن القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمكنت في صباح اليوم الثاني للهجوم الإيراني من تدمير 20 صاروخاً باليستياً، وسقوط 8 صواريخ في البحر، وتدمير 2 صاروخ جوال، و311 طائرة مسيّرة، في حين أصابت 21 طائرة مسيرة أهدافاً مدنية”.

وأكدت قدرة القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية على التعامل مع مختلف التهديدات.

وكشفت وزارة الدفاع الإماراتية أنه “منذ بدء الهجوم الإيراني، السبت، تم رصد 165 صاروخاً باليستياً تم إطلاقه من إيران، وتم تدمير 152 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد عدد 2 صاروخ جوال وتدميرهما، وتم رصد 541 طائرة مسيرة إيرانية، واعتراض وتدمير 506 منها، فيما وقعت 35 منها داخل أراضي الدولة”.

وذكرت أن الهجمات “تسببت بأضرار مادية، وأسفرت عن 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية، والنيبالية، والبنجلادشية، و58 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنجلادشية، والسيرلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية”.

