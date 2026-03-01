عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يقصف حاملة طائرات أميركية بـ4 صواريخ..

استهدف الحرس الثوري الإيراني حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس أبراهام لينكولن” بـ4 صواريخ باليستية، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للحرس.

وجاء في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني: “بسبب عمليات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعرضت حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأميركية “يو إس إس أبراهام لينكولن” لهجوم بـ4 صواريخ باليستية”.

ولليوم الثاني على التوالي، دوت عدة انفجارات، الأحد، في طهران، وسط هجوم أميركي- إسرائيلي ترد عليه إيران بضربات على إسرائيل وعدد من دول الخليج.

وسمعت الانفجارات في شمال طهران، وشوهد الدخان يتصاعد من أحد المبانى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على غالبية أنظمة الدفاع الجوي في غرب ووسط إيران، لافتاً إلى استهداف منصات إطلاق الصواريخ في إيران.

قبلها، أكد الجيش الإسرائيلي شن موجة واسعة من الضربات على أهداف في قلب العاصمة الإيرانية طهران، موضحاً أن سلاح الجو نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هجمات مكثفة لتحقيق التفوق الجوي وفتح الطريق نحو طهران.

“العربية.نت “